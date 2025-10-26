  • İSTANBUL
Yerel Sarıyer sahilleri çöplüğe döndü! Vatandaşlar isyan etti, belediye sessiz kaldı!
Yerel

Sarıyer sahilleri çöplüğe döndü! Vatandaşlar isyan etti, belediye sessiz kaldı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sarıyer sahilleri çöplüğe döndü! Vatandaşlar isyan etti, belediye sessiz kaldı!

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde denize atılan tonlarca çöp, rüzgârın etkisiyle kıyıya vurdu. Plastik şişeler, poşetler ve evsel atıklarla dolan sahil, adeta bir çöplüğü andırdı. Bölge halkı, “Her yağmurda aynı manzara! Belediye nerede?” diyerek tepki gösterdi.

Sarıyer'de denize atılan çöp ve atıklar kıyıda kirliliğe neden oldu.

Denize atılan çöpler rüzgar ve akıntıyla Tarabya Mahallesi mevkisinde kıyıya vurdu.

Çok sayıda plastik, ambalaj ve evsel atık, İBB tarafından işletilen İstmarin'de bulunan yatların çevresinde de birikintiler oluşturdu. 

