Sarıyer Kola, Antalyaspor’un Resmî İçecek Sponsoru Oldu

Türkiye’nin %100 yerli sermayeli içecek üreticilerinden Oğuz Gıda, Türk sporuna yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şirketin güçlü markalarından Sarıyer Kola, Türk futbolunun köklü temsilcilerinden Antalyaspor’un resmî içecek sponsoru oldu.

Anlaşma kapsamında Sarıyer Kola tarafından Antalyaspor’a doğrudan sponsorluk katkısı sağlanacak. Bunun yanı sıra kulübün kırmızı-beyaz renklerinden ve güçlü marka kimliğinden ilham alınarak hazırlanan Antalyaspor logolu özel koleksiyon ürünleri de satışa sunulacak. Bu ürünlerin satışından elde edilecek gelirin belirli bir bölümü Antalyaspor’a aktarılacak.

Bu iş birliğiyle Sarıyer Kola, Türk futbolunun gelişimine ve spor kültürünün güçlenmesine verdiği desteği sürdürürken Antalyaspor’un sportif ve kurumsal hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.