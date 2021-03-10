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Aktüel Sarıyer Belediye Başkanı koronaya yakalandı
Aktüel

Sarıyer Belediye Başkanı koronaya yakalandı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:27:00 -
Sarıyer Belediye Başkanı koronaya yakalandı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Genç yaptığı paylaşımda "Sevgili dostlarım, Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Ne kadar dikkatli olursak olalım farkında olmadan bizim ya da karşı tarafın yaptığı tek bir ihmalkar davranış bile olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki. Karantina süresince evde olacağım. Sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.

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