Sarımsak ve soğan öyle muhteşem ki!

Soğan ve sarımsak, iştah açar ve faydalıdır ama bir de o nahoş kokusu olmasa.. Fakat soğan ve sarımsağı bir iki tedbirle korkusuz iç rahatlığı ile yiyebilirsiniz.

İşte vücudumuz için pek değerli olan bu besin maddelerinin kokusundan kurtulmak için izleyebileceğimiz yöntemler...

Sarımsak sonrasında yenilmesi gereken besinler: Ağız kokusunun en bilinen yöntemi birkaç taze maydanoz tüketmektir.

Bir bardak naneli çay ya da nane yaprakları da faydalı olacaktır.

Patates püresi, mantar ve havuç da sarımsağın kötü kokusunu pasifize eder. Onun için dışarıda ya da evde sarımsaklı bir yemeğin yanında bu besin maddelerini yemeyi tercih edebilirsiniz.

Sarımsak kokusundan kurtulmanın en hızlı yollarından biri de güçlü nane aroması olan bir sakız çiğnemektir.

Yeşil çay veya limonata soğan kokusuna iyi gelir! Bir bardak yeşil çay soğan kokusundan kurtulmanızı sağlar.

Limonata içmek ya da birkaç parça limon çiğnemek de aynı görevi görecektir. Ancak limonatayı evinizde hazırlamanız dişleriniz için daha faydalı olacaktır. Çünkü hazır satılan limonatalarda aşırı miktarda şeker ve koruyucu madde bulunmaktadır.

Diş fırçanız yanınızda bulunsun. Ufak bir diş fırçası ve macunu mutlaka çantanızda bulunmalıdır. Yoğun geçen ve planlamanın pek de mümkün olmadığı günlerde arkadaşlarla çıkılan bir yemekte soğan ya da sarımsak yemek durumunda kalabilirsiniz. İşte bu gibi durumlarda lavaboya gidip 5 dakikanızı diş fırçalamaya ayırmak kendinizi rahat hissettirecektir.

Limonlu maydonoz suyu da yararlıdır.

Limonlu maydonoz suyu hem kilo vermenizi sağlar, hem cildi güzelleştirir. Bitmedi hem karaciğer ve deri altı yağlanmasını önler.

Nasıl mı yapacaksınız?

Gayet basit.

10-15 dal maydonozu blendıra koyup üstüne 1 bardak limonlu suyu ekleyip oluşan bulamacı süzgeçten geçirip içebilirsiniz. Bunu kür halire getirip aç karnına sabahları 15 gün boyunca içerseniz küre başlamış olursunuz.

l Sonra 1 hafta ara verip tekrar bir 15 gün bu kürü uygulayabilirsiniz. Fakat hamileler, tansiyonu olanlar asla yapmasın!