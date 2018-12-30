Sarıkamış'ta telesiyej arızasında yeni gelişme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan kayak merkezindeki telesiyej hattında arıza meydana geldi. Kaymak için zirveye çıkan onlarca kişi, arıza nedeniyle lift hattında asılı kalan telesiyejlerde mahur kaldı. Yaklaşık 2 saat sonra jandarma ekipleri de bölgeye kar motorlarıyla ulaştı. 2,5 saat sonra ise arıza giderildi.

Mahsur kalanlar soğuktan etkilendi

Olay bugün saat 13.00 sıralarında Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, zirveye yakın noktada, lift hattında arıza meydana geldi. Telesiyejlerdeki onlarca kişi, zirvedeki istasyona yaklaşık 50 metre kala inip, zirveden aşağı kaymaya hazırlanırken meydana gelen arızayla şaşkınlık yaşadı. Aniden duran telesiyejlerde mahsur kalanlar, sistemin çalışmasını bekledi. Ancak dakikalar ilerledikçe, mahsur kalanların endişesi arttı. Çocuklarıyla gelen aileler ise daha fazla endişelendi. Karlı kaplı bölgede zaman geçtikçe mahsur kalanlar üşümeye başladı.

Arıza giderildi

Arızanın giderilmesi geciktikçe bazı kişiler, önce kayak takımları aşağı attı, sonra kendileri atladı. Bu kişiler tekrar takımlarını takıp, oteller bölgesine kayarak ulaştı. Yaklaşık 2 saat sonra jandarma ekipleri de bölgeye kar motorlarıyla ulaştı. 2,5 saat sonra ise arıza giderildi. Çok üşüdüklerini söyleyen çocuklu aileler de takımlarını kuşanarak, zirveden aşağı kaymaya başladı.

Mahsur kalan vatandaşın sözleri

Telesiyejde mahsur kalan bir vatandaş, "İki saati aşkın süredir kayak bölgesinde asılı kaldık. AFAD'ı aradık. Üşüyoruz. İlgileniyoruz diyorlar ama çok sayıda insan var. Soğuktan üşüyoruz. Çocuklar ağlıyor. İnsanlar kendi canlarını kendi başına kurtarmaya çalışıyor. Kısım kısım ilerliyor şimdi" dedi.

Vali açıklama yaptı

Kars Valisi Türker Öksüz, olayla ilgili yaptığı açıklamada mahsur kalanlara kısa sürede ulaşıldığını ve vatandaşların sağlık problemi yaşamadığını söyledi.

Olay yerinden görüntüler;