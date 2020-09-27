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Aktüel Sarıkamış'ta çatılarda dolaşıp sokaktaki çöp konteynerlerinde yiyecek arayan bozayılar kamerada
Aktüel

Sarıkamış'ta çatılarda dolaşıp sokaktaki çöp konteynerlerinde yiyecek arayan bozayılar kamerada

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:37:00 -
Sarıkamış'ta çatılarda dolaşıp sokaktaki çöp konteynerlerinde yiyecek arayan bozayılar kamerada

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, indikleri mahallede tek katlı evlerin çatısında dolaşıp sokaktaki çöp konteynerlerinde yiyecek arayan bozayılar kameraya yansıdı.

İlçedeki sarıçam ormanlarında yaşayan bozayılar, İnönü Mahallesine inerek çöp konteynerlerindeki yiyeceklerle karınlarını doyurdu.

Çöp konteynerlerinde yiyecek arayan, sokak köpekleriyle mücadele eden bozayıların duvarların üzerine çıkışını, evlerinin balkonundan ya da araçlarından izleyen mahalle sakinleri, polisi arayarak yardım istedi.

Polis ekiplerinin kontrol ettiği mahallede bir süre daha dolaşan bozayılar daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Bozayıların tek katlı evlerin çatılarında ve caddelerde dolaştığı o anları AA kamerası da görüntüledi.

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