Sarıkamış şehitleri anısına dondurucu soğukta meşaleli yürüyüş

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde tarihi bir geceye tanıklık etti. Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için okunan mevlidin ardından başlayan anma programı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tiyatro gösterimiyle duygusal anlara sahne oldu.

SOĞUK HEYKELLERLE TARİH CANLANDIRILDI

İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından sahnelenen "Soğuk Heykeller" adlı tiyatro oyunu, harekat sırasında yaşanan dramı ve kahramanlık öykülerini meydanı dolduran binlerce vatandaşa yeniden hatırlattı. Törenin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve protokol üyeleri, binlerce vatandaşla birlikte meşalelerini yakarak yürüyüşe geçti.

-16 DERECEDE 3 KİLOMETRELİK VEFA YÜRÜYÜŞÜ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesine rağmen, her yaştan katılımcı tekbirler ve dualar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yol kat etti. Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde son bulan yürüyüşte Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Şehitlikte yakılan meşalelerle oluşturulan "Ruhunuz Şad Olsun" yazısı, gecenin en anlamlı karesini oluşturdu.

Kars Valisi Ziya Polat, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bu topraklar, on binlerce kahramanın, düşmandan çok soğukla savaşmasıyla beyaz hüznün öyküsünün yazıldığı topraklar. Neslimizi aynı imanla yetiştirmek zorundayız."

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve Kızılay gönüllülerinin destek verdiği etkinlikte; katılımcılara Kızılay tarafından sıcak çorba ve çay ikram edilerek dondurucu soğuğun etkileri hafifletilmeye çalışıldı.