Sarıkamış şehitleri 107'nci yılında anılıyor!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Kars milletvekillerinin katılımı ile Sarıkamış Şehitleri anısına 10 gün içerisinde 200 kamyon kar kullanılarak yapılan "Kardan heykeller"in açılışı gerçekleştirdi.

"El ele mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Kârdan Heykeller" açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Gençlik şühedanın izinde diyerek çıktığımız bu yolda her yıl gençlerimizin, milletimizin artan teveccühü ile devam ediyor. Kalplerde izi silinmeyen ecdadımızın aziz hatırasını geleceğe güçlü bir şekilde taşınıyoruz. Burada olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Millet olarak güçlü bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu güçlü medeniyeti ecdadımızdan aldığımız güçle yarına taşımaya kararlıyız. Gençlerimiz bu şuurla, bu motivasyon ile yarınlara yürüyecektir. El ele verip mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu kutlu mirası bize bırakan şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

"Sarıkamış sehitlerinin unutmayacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, "Şehitlerimize, gazilerimize karşı olan borcumuzu ödemek için buradayız. Amacımız gençlerimizin tarihin neresinde durduğunu, geleceğe dönük planlarını oluşturmaları, tarihin neresinde duracaklarını öğrenmelerini sağlamaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Sarıkamış'ın ruhuna maneviyatına uygun bir şekilde onları anmaya, hatırlamaya, hiç unutmamaya devam edeceğiz" ifalerini kullandı.

200 kamyon kar kullanılarak 10 günde tamamlandı

Kafkas üniversitesi koordinasyonunda Sarıkamış şehitlerinin anısına hazırlanan "Kârdan Heykeller", Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erhan Karadağ , Atatürk Üniversitesi Dr. Öğretim üyesi Halil Daşkesen , Muhammet İşçi, Vefa Kocalaz, Doğukan Çirikka'nın yer aldığı ekip tarafından 200 kamyon kar kullanarak, 10 gün içerisinde tamamlandı