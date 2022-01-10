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Gündem Sarıkamış için Kuran-ı Kerimler okundu, konvoylar yapıldı
Gündem

Sarıkamış için Kuran-ı Kerimler okundu, konvoylar yapıldı

İstanbul Sultangazi'de 107 yıl önceki Sarıkamış destanı Kuran-ı Kerimler okundu, meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 12:55:00 -

107 yıl önce Sarıkamış'ta şehit olan Mehmetçiklerimiz için Türkiye'nin dört bir tarafında anma etkinlikleri düzenlendi.

Sultangazi'de, Kars İsisu ve Karaurgan Köyleri Derneği ile Sarıkamış Platformu Dernekleri de bu özel günde bir anma etkinliği gerçekleştirdi.

Program kapsamında Kuran-ı Kerimler okundu ve meşaleli yürüyüş gerçekleştirilerek motosikletli konvoy yapıldı.

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