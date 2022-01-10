Sarıkamış için Kuran-ı Kerimler okundu, konvoylar yapıldı

107 yıl önce Sarıkamış'ta şehit olan Mehmetçiklerimiz için Türkiye'nin dört bir tarafında anma etkinlikleri düzenlendi.

Sultangazi'de, Kars İsisu ve Karaurgan Köyleri Derneği ile Sarıkamış Platformu Dernekleri de bu özel günde bir anma etkinliği gerçekleştirdi.

Program kapsamında Kuran-ı Kerimler okundu ve meşaleli yürüyüş gerçekleştirilerek motosikletli konvoy yapıldı.