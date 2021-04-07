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Gündem Sarıgül'ün kadınlarla çektiği videoya alay konusu oldu! "Bu gidişle senden cumhurbaşkanı değil iyi bir oyuncu olur"
Gündem

Sarıgül'ün kadınlarla çektiği videoya alay konusu oldu! "Bu gidişle senden cumhurbaşkanı değil iyi bir oyuncu olur"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün kadınlara destek için çektiği video sosyal medyada alay konusu oldu. Sarıgül'ün çekim öncesi görüntülerinin yayınlanmasının ardından bazı kullanıcılar "Bu gidişle senden cumhurbaşkanı değil iyi bir oyuncu olur" yorumlarını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:14:00 -

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kadınlara destek için sosyal medya uygulaması TikTok'a bir video yükledi. Videoda Sarıgül, kadınlarla birlikte yürüyerek "Güçlü kadınlar güçlü Türkiye için yürüyoruz" dedi.

Alay konusu oldu

Ancak Sarıgül'ün video öncesi kadınlara söylediği sözler alay konusu oldu. Gündeme gelmek için türlü taklalar atan Sarıgül, videonun çekimleri esnasında kadınlara 'Yavaşça yürüyoruz' diyerek talimat veriyor. Sarıgül'ün çekim öncesi söylediği sözlere çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Sarıgül'e kullanıcılar "Bu gidişle senden cumhurbaşkanı değil iyi bir oyuncu olur" yorumlarını yaptı.

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