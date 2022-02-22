Sarıgül'den yeni bomba: Dik koymamız gerekirken yan koyduk

Sosyal medya paylaşımlarıyla viral olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok videolarıyla ilgili "Bazı şeyleri anlatırken insanlar siyasi gözle, sert anlatılmasını arzu etmiyorlar. Daha mizahi bir şekilde anlatılmasını arzu ediyorlar. Ben bu videoları çekerken çok zorlanıyorum. Hatay’a gittim. Hatay’da tüpçü arıyorum. Hatay’ın merkezinde doğalgaz olduğu için tüpçü yok. Gecekondu mahallelerinde, köylerde var. Çocuklara dedim “siz gidin tüpçüyle içeride konuşun.” Dışarıda da tüpler var. Benim işim adamla değil tüple. “Teyzem bunu alamıyor, çorbasını pişiremiyor, yakamıyor” diyerek şöyle bir vurmak gerekiyor. TikTok’un esprisi vurmak gerekiyor. Sesin oraya güçlü gelmesi lazım ki iyi algılanması lazım. Geçen gün ayçiçek yağıyla ilgili bir video çekmek için markete gittik. Markette çalışan çocuk korkuyor, çekiniyor. Onu çekerken bayağı zorlanıyoruz. Çocuğa bir zarar gelmesin diye hangi market olduğunu belli etmemeye çalışıyoruz. Yaşıyorum ben onu, yaşamadan olmaz" dedi.

"Orada bir yanlış yaptık"

TikTok videolarının izlenmeleriyle ilgili tahminlerde bulunduğunu da belirten Sarıgül "Tahminlerimiz oluyor. Dün koyduğumuz tüp videosunu “TikTok’ta 500 bin izlenir” dedim. Arkadaşlar, “Yok başkanım 800 bini bulur. Çünkü çok iyi vurdunuz” dediler. Orada bir yanlış yaptık videoyu yan koyduk. Dik koymamız gerekirdi. TikTok’un ruhunda yan koymak yok." sözlerini kullandı.

"Biz şu anda ittifakımızı yapıyoruz"

"Biz şu anda ittifakımızı yapıyoruz" diyen Sarıgül "Çoluğuna çocuğuna “beş dakikada ekmek götürürsem daha fazla para kazanırım” diyen, trafik kazalarınla hayatını kaybedebilen kuryelerle ittifak yapıyoruz. Bulgaristan sınır kapısında günlerce bekleyen tır şoförleri var, onlarla konuşup ittifaklarımızı yapıyoruz. Kamyon şoförleri artan mazot fiyatları nedeniyle paramparça, tekerleri durmak üzere onlarla ittifak yapıyoruz. Biz şu anda ittifakımızı geniş halk kitleleriyle yapıyoruz. Daha ittifaklar için çok erken. Köprünün altından çok sular geçer" ifadelerini kullandı.

"Dipten gelen bir dalga var"

Seçim tahminiyle ilgili Sarıgül "Diğer siyasi parti genel başkanları sürekli takipçi kaybederken biz sürekli takipçi kazanıyoruz. Mesela ben TikTok’tan bu ay 58 bin takipçi aldım. Bizim oradaki ortalama beğeni oranımız 1 milyon 900 bine çıktı. Diğer siyasi parti genel başkanlarının birçoğu TikTok açtı ama başarılı olamadı. Çünkü oranın ruhunu kavramak lazım. Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalga, farklı sonuçlar alabiliriz" şeklinde konuştu.