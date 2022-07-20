Sarıgül'den Necmettin Erbakan ve Ecevit'e teşekkür

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında Erbakan ve Ecevit'i andı.

Her zaman ve her şart altında Kıbrıs Türk'ünün yanındayız

Sarıgül'ün açıklamaları şöyle:



"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun.

20 Temmuz 1974, kahraman ordumuzun zaferi, TBMM’nin ve Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi ve adaya barış getirmesi açısından unutulmaz bir tarihtir.

Kıbrıs 1974’ten bu yana barış ve huzur içinde yaşamaktadır.

Kendisini adanın tek sahibi olarak gören Kıbrıs Rum tarafı ve Helenizm ve Enosis hayali içindeki Yunanistan şunu bilmelidir ki;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti Kıbrıs konusunda 1974 yılındaki kararlılık içindedir. Kıbrıs yine milli davamızdır.

Bizim için Hakkâri neyse Kıbrıs odur, Edirne neyse Kıbrıs odur, Muğla neyse Kıbrıs odur.

Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da ve her şart altında Kıbrıs Türk’ünün yanında olacağız.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

“Biz aslında savaş için değil, Türklere de Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz,” diyen dönemin Başbakanı, Genel Başkanım merhum Bülent Ecevit'i, dönemin Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan'ı, birlik ve beraberlik içinde Kıbrıs Türk Barış Harekâtına destek veren dönemin parti liderlerini, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ı rahmetle ve şükranla anıyorum."