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Gündem Sarıgül'den çarpıcı açıklamalar! Bu görüşme onun isteği ile oldu
Gündem

Sarıgül'den çarpıcı açıklamalar! Bu görüşme onun isteği ile oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-04 12:19:00 -
Sarıgül'den çarpıcı açıklamalar! Bu görüşme onun isteği ile oldu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CNN TÜRK'te "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesiyle ilgili, "Bu görüşmenin yapılmasını isteyen seçmendir. Seçmen dedi ki normalleşin, biz kavga istemiyoruz. Seçimden sonra bir yumuşama dönemine girildi" dedi.

İşte CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları:

Kılıçdaroğlu CHP'yi zor sokmaz. Vefasız insanlar taş olur, her zaman başımızın tacı.

Parti içi kavga görüntüsünden yorulduk.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU NE GÖRÜŞTÜ?

Genel Başkanımız Özgür Özel, doğal liderimiz Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, Özel CHP'de kararlı verimli uyumlu çalışın.
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ERDOĞAN VE ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Bu görüşmenin yapılmasını isteyen seçmendir. Seçmen dedi ki normalleşin, biz kavga istemiyoruz. Biz vatandaşımızın yüzde 100'ün yüzünü güldürmek istiyoruz. Onun için bu önemlidir. Türkiye'deki 1. parti CHP, AK Parti iktidardaki partimiz. Seçimden sonra bir yumuşama dönemine girildi. Seçim gecesi Özgür Özel güzel bir şey söyledi, sakın AK Parti binalarının önüne gitmeyin, havai fişek atmayın uyarısında bulundu. Yapıcı konuşmayı yapan Sayın Özgür Özel'di.

Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Partiler arasında rekabet olur. Türkiye'nin meseleleri varsa burada mutlaka ittifak yapmamız lazım.

Emekliler mağdur. Asgari ücreti 3 ayda bir düzenlemek lazım. Emekli maaşı hiç olmazsa asgari ücret düzeyinde olsun. Bu görüşmenin önemli konularından biri buydu.

Seçmen 'laf yarışını bırakın, sorunları çözün' dedi.

"CEZAEVİ AFFI GEREK"

Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için affa ihtiyacı var.

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