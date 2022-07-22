Sarıgül sorusuna çıldırdı! Buket Aydın ağzını bozdu

Bir dönem Kanal D'de spikerlik yapan, gazeteci kimliği ile ön plana çıkan Buket Aydın, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti. Emir Sarıgül ile birlikte olan Aydın, sevgilisi tarafından aldatılmış, ilişkisine bir şans daha vermiş, sonrasında birlikteliklerini noktalamıştı. Sarıgül, sevilen şarkıcı Sibel Can ile görüntülenmişti. Geçtiğimiz gün Bodrum'da objektiflere takılan Aydın'a Sarıgül sorusu yöneltildi. Aydın, o soru karşısında sinirlenerek "O kim ya..." diyerek cevap verdi.