‘Sarıgül, CHP dışında bir partiden aday olabilir’

Gazeteci Abdülkadir Selvi katıldığı bir TV programında Mustafa Sarıgül'ün yeniden adaylığa hazırlandığı öne sürüldü.

Abdulkadir Selvi, "Mustafa Sarıgül adaylık için hazırlığını yapıyor. CHP aday göstermese dahi adaylığı söz konusu olacak. Başka bir parti de olabilir" diye konuştu.

'SEÇİM ŞARKISI BİLE HAZIR'

Programın bir diğer yorumcusu Gürkan Hacır da Sarıgül'ün seçim şarkısının bile şimdiden hazır olduğunu söyleyerek, "Kendisi bana şarkıyı göndermiş. Henüz dinleyemedim" dedi.