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Siyaset Sarıgül canlı yayında öyle bir hareket yaptı ki... Sunucu korkusundan zıpladı
Siyaset

Sarıgül canlı yayında öyle bir hareket yaptı ki... Sunucu korkusundan zıpladı

Siyaset yapmak yerine işi iyice şova dönüştüren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, elini bir anda masaya vurunca sunucu korkusundan zıpladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 12:33:00 - 2022-03-17 12:41:54

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolarla gündeme gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, elini aniden masaya vurunca sunucuya korku dolu anlar yaşattı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son dönemde çektiği videolar ile siyaset yapmak yerine şov peşinde koşarak adından sıkça söz ettiriyor. Sarıgül en son katıldığı canlı yayında elini masaya hızlıca vurunca, sunucu neye uğradığını şaşırarak korktu.

Sarıgül elini masaya vurdu

Sarıgül, katıldığı Pena isimli YouTube kanalında Zeynep Uzun’a konuk oldu. Sarıgül’ün masaya vurmasıyla sunucu Zeynep Uzun korkarak, “Çok hazırlıksız yakalandım” dedi.

 

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