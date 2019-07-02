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Sarıgöl’de üzüm bağları örtünmeye başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üzümlerin uzun süre dalında taze kalmasını isteyen çiftçiler bağlarını beyaz örtülerle kaplamaya başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 13:54
Sarıgöl’de üzüm bağları örtünmeye başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üzümlerin uzun süre dalında taze kalmasını isteyen çiftçiler bağlarını beyaz örtülerle kaplamaya başladı.


Sarıgöl’de dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık üzüm bağlarında koruma amaçlı örtü çalışmalarına başlandı. Hava sıcaklıkların aniden bastırması nedeniyle üzüm bağlarının koruma amaçlı örtme çalışmaları 20 gün erken başlatıldı. Örtülerle birlikte hasat sezonu sonrası da üzümler dalında taze kalarak pazardaki yerlerini alacak. Hem sıcaklardan hem de yağmur ve doluya karşı bağlarını örttüklerini söyleyen üzüm üreticisi Emin Çepel, "Hava sıcaklarının artması, yağmur ve doludan korumak için bağlarımızı örtüyoruz. Bu ayın sona doğru Sarıgöl Ovasının tamamı örtülmüş olur. Yaklaşık iki, üç ay mahsulün durumuz göre üzerine kalır. Bu örtüler olmasa biz bu üzümlerimizi koruyamayız" dedi.


Sarıgöl’de 130 bin dekar alanda örtü işleminin uygulandığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen "Sarıgöl’de bu yıl üzüm bağları erken örtünmeye başladı. Havaların erken ısınması da buna etken oldu. Sarıgöl’de bu yıl örtü çalışmaları 20 gün önce başladı. Tahminen ovamızın yüzde 95’ örtü altına alınarak korunacak" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:54
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