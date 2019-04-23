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Sarıgöl’de kamu personeline ilk yardım kursu

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan kamu personeline ’İlk yardım’ kursu açıldı.

23 Nisan 2019 Salı 10:34
Sarıgöl’de kamu personeline ilk yardım kursu

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan kamu personeline ’İlk yardım’ kursu açıldı.


Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 18 saat olarak planlanan kursa ilçede görevli 30 kamu personeli kursiyer olarak katıldı. Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Öğretmenleri Arife Karaoğlu ve Begüm Birgül tarafından verilen kursta kursiyerler, ’İlk yardımın temel ilkeleri’, ’Temel yaşam desteği’, ’Yaralanmalarda ilk yardım’, ’Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım’, ’Diğer acil durumlarda ilk yardım’ ve ’Taşımalar’ konularında eğitim alacaklar. Kursiyerler eğitimde ayrıca uygulamalı olarak ilk yardım tekniklerini de öğrenecek.


Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "İlk yardımın hayat kurtarmada öneminin farkındayız. İlk yardım kursumuzda kursiyerlerimiz genellikle kamu kurumlarında çalışanlardan oluşmakta. Kursumuzun kursiyerlerimize çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kursiyerlerimize başarılar dilerim.” dedi.


Toplam 18 saat sürecek olan ve Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan ’İlk yardım’ kursunu başarıyla bitirenlere sertifika verilecek.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 10:34
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