Sarıeroğlu: Ülkemizin bekası için hizmete devam

Karaisalı ilçesini ziyaret eden Sarıeroğlu, muhtarlar ve vatandaşlarla buluşarak sohbet etti. İlçeye yapılan ve planlanan projeleri anlatan Sarıeroğlu, talepleri dinledi. Karaisalı Çeceli Kadın Gençlik ve Kültür Evi’ne de ziyaret eden Sarıeroğlu, “Biz ülkemizle ilgili büyük hayallerle yola devam ediyoruz. Birileri kirli hesaplarla algı çalışması yaparken, biz büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. 537. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri ve Şenlikleri’nin açılış törenine de katılan Jülide Sarıeroğlu, “Cumhur İttifakı olarak ülkemizin bekası, birlik ve beraberliğimiz ve daha güçlü Türkiye için birlikte yol yürümeye ve hizmetler etmeye devam edeceğiz” dedi.