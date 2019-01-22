Sarı kırmızılılardan Demba Ba açıklaması | Galatasaray forvet transferi Galatasaray Kulübü Başkanı Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Demba Ba için flaş bir açıklamada bulundu. Peki, Demba Ba Galatasaray'a gelecek mi? Galatasaray'ın transfer gündeminde Demba Ba var mı?

Galatasaray Kulübü Başkanı Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Demba Ba için flaş bir açıklamada bulundu. Peki, Demba Ba Galatasaray'a gelecek mi? Galatasaray'ın transfer gündeminde Demba Ba var mı? Galatasaray'dan Demba Ba açıklaması Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Demba Ba'nın kiralandığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Ancak Sarı-Kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan Senegalli golcüyle ilgili flaş bir açıklama geldi. Günay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demba Ba'nın kiralandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtip "Sevgili Galatasaraylılar; profesyonel futbolcu Demba Ba'yı kiraladığımıza dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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