Sarı kafa Trump rahat durmuyor! "Umarım bu önemli dönemde düzgün davranır"

İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren 10 günlük ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ateşkes döneminin hassasiyetine dikkat çekerek özellikle Hizbullah’ın tavrının belirleyici olacağını ima etti.

Trump’ın sözleri, ateşkesin başlamasıyla birlikte Washington’un gözünü yalnızca resmi taraflara değil, sahadaki fiili güç dengelerine de çevirdiğini ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump’tan İsrail ile Lübnan arasında varılan 10 günlük ateşkesle ilgili açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, "Hizbullah, umarım bu önemli dönemde iyi ve düzgün davranır. Eğer öyle yaparlarsa bu onlar için harika olur" dedi. Bölgenin barışa ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Trump, "Artık insanlar öldürülmemeli. Sonunda barışa kavuşmalıyız" ifadelerini kullandı.