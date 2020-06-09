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Aktüel

Sarayburnu Sahili’nde denizde ceset bulundu

Fatih Sarayburnu Sahili’nde bir kişinin cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:51:45 -
Sarayburnu Sahili’nde denizde ceset bulundu

Fatih Sarayburnu Sahili’nde bir kişinin cesedi bulundu. Polis ekiplerince denizden çıkarılan ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.


Sarayburnu açıklarında bir kişinin hareketsiz şekilde deniz yüzeyinde durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri tarafından denizden çıkarılarak kontrol edilen şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan incelemede şahsın Mehmet Hayri Şen (59) olduğu bilgisi edinildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin araştırılması için ceset adli tıp morguna kaldırıldı.


Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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