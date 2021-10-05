Saray Tatlısı tarifi

Göze ve damaklara hitap eden akşam yemeklerinde, çay saatlerinde veya kahve saatlerinde tatlı olarak yiyebileceğiniz bir tatlı tarifi.

Malzemeler

2 kahve fincan toz şeker

1 litre süt

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2 kahve fincanı un

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Fındık kırığı (Kenarları için)

Üzeri için;

1 çay bardağı sıvı krema

40 gr bitter çikolata

Yapılışı

Uygun bir kaba yağ ve vanilya hariç tüm malzemeleri çırparak sırayla koyun. Ateşte muhallebi haline gelene kadar pişirin. Muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra yağ ve vanilyayı ilave ederek 5 dk mikser ile çırpalım. Düz şeklinde olan bir bardağı ıslatalım, muhallebiyi ekleyelim ve üzerini streçleyelim. Oda sıcaklığına gelen kadar bekletelim. Sonrasında buzdolabında 3 saat bekletin. Bardağın kenarlarını bıçak yardımı ile hafifçe açabilir veya elinizle açabilirsiniz. Bardağı ters çevirin ve muhallebinin kenarlarını fındık kırıklarına bulayalım. Ortadan ikiye keselim. Daha sonra sıvı kremayı küçük bir tencerenin içerisinde ılıtalım ve ocaktan alalım ve çikolataları ekleyerek karıştıralım ve eritelim. Hazırladığımız bu karışımı tabağına alarak sürelim ve servis edelim. Afiyet olsun