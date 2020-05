İşte Osman Diyadin'in o yazısı:

Sadi Şirazi der ki;

“ Rahat olmak lazım fakat duyarsız değil. Açık sözlü olmak lazım fakat edepsiz değil” .

Türkiye’de bu gerçeği muhalefetin siyaset anlayışına bakınca yaşıyoruz Sadi Şirazi'nin bu sözünü hatırlamamak mümkün değil!.

Çünkü bu ülkede muhalif olmak adeta bu sözün üzerine oturtulmuş durumda.

Muhalif olmak kendine ait olanı korumak anlamında insani hak ve sorumluluktur..

Ama ne yazık ki ülkemiz de muhalif olmanın bir edebi kalmamıştır..

Muhalefet anlayışı; yapılanı bozma, karalama, iftira atma ülkeyi geliştiren her adıma çelme atmaktan ibaret olmuş…

Ülkesi adına hayırlı bir rüya görmeyen sürekli felaket edebiyatı yapan başını YCHP'nin çektiği bir muhalefet gerçeğini yaşıyoruz!..

Koronavirüs başarısı adeta akıllarını başlarından almış!

Selçuk Bayraktar gibi dünyanın hayranlık duyduğu bir değere dahi saldıran zihniyetin yaptığı edepsizlikten başka ne olabilir ki?

Öyle ki dünyanın hiçbir ülkesinde, hatta Gürsel Tekin’in Uganda’sında (!) dahi böylesine bir dönemde kendi ülkesi yönetimine karşı siyaseten arsız, utanmaz ve edepsiz bir muhalefet anlayışı yoktur…

Devletini ve devletini yöneten Cumhurbaşkanını karalamak adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti rejiminin adını küstahça “SARAY REJİMİ” olarak koymaya çalışan bu kirli zihniyet “SARAY” dedikleri yerin Türk milletinin evi olduğunu ters yüz edecek kadar zavallıdır…

Ne demek “Saray rejimi”..

Bunu seslendirenlerin Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden Cumhuriyet rejimini sözde sahiplenen bir partinin mensuplarının olması çok manidardır!..



Madem “Saray Rejimi” diyorlar!

O zaman;

Onlara “Saray Rejimi iftiharla sunar” bir başlıklı bir başarı öyküsünü sunalım…

Buyursunlar!..

Adıyaman ile Diyarbakır’ı birbirine bağlayan 610 metre uzunluğundaki Nissibi Köprüsü… (Son teknoloji asma köprü Türk mimar ve mühendisleri tarafından yapıldı.)



1100 metre uzunluğundaki Osmangazi Köprüsü, 1300 metre uzunluğundaki dünyanın en geniş üzerinden stratejik demiryolu geçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü…

Kocaeli Cengiz Topel, Kütahya Zaferi, Bingöl, Şırnak Şerafettin, Hakkari Selahattin Eyyubi Havalimanları…



Denizin üzerinde dünyanın sayılı havalimanlarından biri olan Ordu-Giresun Havalimanı..

Aynı şekilde Rize Havalimanı yapımı sürüyor.

Dünyanın ilk üç havalimanından biri olan İstanbul Havalimanı hizmete açıldı.

Saray Rejimi dediniz ya!

Alın size Tayyip Erdoğan’ın ‘Saray Rejimi’ni..

Yüksek Hızlı Tren…

Ankara-Eskişehir…

Ankara-Konya…

Konya-İstanbul…

Ankara-İstanbul…

Neredeydi bunlar "Saray Rejimi" öncesi?



Bitmedi…

Ya gemiler...

Heybeliada Korveti, Büyükada Korveti, Burgazada Korveti, Güngör Durmuş Lojistik Destek Gemisi…



Alemdar Korveti, Bayraktar Harp Gemisi, Oruç Reis Gemisi, Şehit Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi, Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi…



Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, Sancaktar Amfibi Gemisi, Fatih Sondaj Gemisi, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi…



Yavuz Sondaj Gemisi, Kınalıada Korveti, Piri Reis Denizaltısı…



Ve Türkiye’nin ilk uçak gemisi Tuzla’da yapılıyor…

Saray Rejimi dediniz ya!

Buyurun müptezeller!..

Devam edelim…

Rüyalarınızda dahi göremediğimiz savunma sanayimize gelelim…

Daha düne kadar dünyada başkalarında olan teknolojinin yeni konsepti olan insansız savaş uçağı SİHA’lar ve İHA’ların bu ülkede yapılacağını hayal eder miydiniz...

Müptezeller bütün bunların altında o " Saray Rejimi" dediğiniz rejimi yöneten Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var!..

Anlıyorum çok zorunuza gidiyor!

Tayyip Erdoğan sizi çok üzüyor!

Bunlar da yapılır mı diyorsunuz…

Bitmedi..



Bayraktar TB2 İHA, ANKA İHA, Kargu Kamikaze Mini İHA, Akıncı İHA-TİHA…

Cirit Füzesi, Kirpi Zırhlı Araç, Ejder Yalçın…

Atak Helikopteri, MPT-76, 5.56 MM Piyade Tüfeği, Gökbey Genel Maksat Helikopteri…

Okuma yazmanız var ya!..

İyi okuyun..

Bütün bunları bütün dünyaya “Saray Rejimi” olarak adlandırdığınız Recep Tayyip Erdoğan iftiharla sunuyor!..

Ya siz ne sunuyorsunuz!.

ABD'si ,İngiltere'si, İsrail'i, Batı'sı yetmedi FETÖ'sü ve HDPKK 'sı ile işbirliği ile bütün bunları yapan "Saray Rejimi" diye küstahça adlandırdığınız Tayyip Erdoğan'ı nasıl deviririz hesabını sunuyorsunuz!...

Daha bitmedi "Saray Rejimi" nin yaptıkları!

Ne yapalım...

Say...Say bitmiyor...

Ya...

100 yılın dünya çapındaki en büyük (çağ atlatan) mühendislik projeleri unutulur mu?

MARMARAY…

AVRASYA TÜNELİ…

18-20 yıl önce rüyanınız da bile göremezdiniz!

Çünkü İSKİ çamuru yüzünüze gözünüze bulaşmıştı!..

Devam "Saray Rejimi" nin yaptıklarını anlatmaya..



235 kara yolu tüneli…



İstanbul-İzmir otoyolu…



Uzay Ajansı, Uydu ve Bilim Üssü’nü bilir miydiniz?



Türkiye Uzay Ajansı…

TÜRKSAT 4B ve GÖKTÜRK I-II Uyduları, 4.5 G, Antarktika Bilim Üssü…

Avrupa’nın en modern rafineri, yıllık 1,5 milyar dolarlık cari açığı kapatmak için dost ve kardeş Azerbaycan ile yapılan birçok stratejik yatırımdan bir tanesi olan Star Rafinerini bilir misiniz?

Değeri 7 milyar dolar!

Kimin eseri?

Saray Rejiminin!

Bitmedi…

Bu nasıl bir Saray Rejimiymiş!..

32 stadyum…

35 yeni devlet üniversitesi…

Tam 458 baraj…

Bütün bunları gerçekleştirmek kime nasip oldu?

Peki “Saray Rejiminin” sağlık alanında yaptıkları es geçilir mi?

Koronavirüsle mücadelede salgına en hazırlıklı yakalanan ülkenin dünyanın hayranlıkla izlediği Türkiye olması kimin sayesinde!

Hani o Şehir Hastanelerine tepki koymuştunuz ya!

Her bir tarafımızı muhteşem Şehir Hastaneleri ile ören ve örmeye de devam eden, bunun ne kadar önemli olduğunu son olarak Başakşehir

Şehir Hastanesi ile ortaya koyan irade kim be utanmazlar!

"Saray Rejimi" dediğiniz yerli ve milli irade Tayyip Erdoğan!..

Ama sizde utanma yok ki!..

Yerli solunum cihazını 14 gün gibi kısa zamanda Türk mühendisler tarafından planlayıp, uygulayan ve seri olarak üreterek dünyaya bir ürün olarak ihraç eden kim be utanmazlar?

Sizin o dediğiniz "Saray Rejimi"

İngiltere’si, ABD’si, İspanya’sı, İrlanda’sı, İtalya’sı ve çok sayıda ülkeye sağlık alanında destek olan, yardım uçakları kaldırıp adından övgü ile bahsettiren Türkiye gerçeği kiminle oldu be utanmazlar?

Saray Rejiminizle!..

Dünyanın her yerine dağılmış olan Türk işadamları ve çalışanlarını Türkiye getirmek üzere uçak kaldıran dünyanın adeta tek süper güçü oldu Türkiye...

Bitmedi…Bitmedi…

Okuyun..

Ya…

Bakü-Tiflis Ceyhan Petrol Hattı…

Ya…

Türkiye-Rusya Mavi Akım Projesi….

Ya…

Trans Anadolu Doğal Gaz Hattı…

Ya…

Rusya Türkiye Avrupa Türk Akımı Projesi…

Ya..

Akdeniz sularında Türk sondaj gemileri...

Bütün bunların altında kimin imzası var be müptezeller!

O “Saray Rejimi “ dediğiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası var...

18 yılda tarih yazmış!..

Türkiye'nin makus talihini yenmiş...

Müptezeller!..

Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlerden farkı ne biliyor musunuz?

Sahte değil gerçek…

Suni değil doğal…

Yerli ve milli…

Dış güçlerin maşası olmayan…

Tarihin ürünü ve kökü olan…

Dünya mazlumlarının sesi olan…

Siyaseti ve toplumu doğru okuyan..



Milletin adamı olan..

Ve en önemlisi;

A’raf süresi gerçeğini yaşayan…

Ne diyor;

“Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte

onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.”

Allah kimseyi "Saray rejimi" diye yıkmaya çalışıp yine aynı sarayın hizmetlerinden faydalanan nankör yapmasın!..

Her zaman yazdım..

Ahh müptezeller...

“Saray Rejimi” dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan’ı Gezi Olaylarından, 17-25 Yargı kumpasına, hala devam ekonomik kumpastan 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar bütün oyunlara rağmen yıkamamamızın nedeni ne diye düşündünüz mü?

Cevabı çok kolay...

DUANIN GÜCÜ!..

Tayyip Erdoğan yaptığı hizmetlerle her zaman her koşulda milletinin ve mazlum dünyanın duası peşinde koşarken ne diyor ” Her ne yaparlarsa yapsınlar, unutmayın Allah bizimledir. Millet bizimledir. Milletin dua’sı bizimledir”

Çünkü duanın gücüne inanıyor..

Ya siz “Saray Rejimi” diyenler!..

Türkiye’yi diz çöktürmeye çalışanlarla, Millete karşı duranlarla, dünya mazlumlarını ezenlerle Tayyip Erdoğan’ı devirmek için işbirliği peşinde koşuyorsunuz...

Onlara inanıyor sunuz...

Üstat Necip Fazıl der ki;

‘’Bir namazım, bir duam, birde eski seccadem, hepsi hepsi bu kadar, işte benim sermaye. ‘’

İşte "Saray Rejimi" diye adlandırdığınız Recep Tayyip Erdoğan gerçeği bu...

Bakın şu fotoğrafa...

O dediğiniz "SARAY REJİMİ" diye adlandırdığınız insanın milletin kalbindeki yeri anlatıyor...

Allah sizi islah etsin!.