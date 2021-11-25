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Kadın - Aile Saray Muhallebi tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Saray Muhallebi tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Saray muhallebisinin tadı damağınızdan hiç gitmeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 22:25:00 - 2021-11-25 22:30:25
Saray Muhallebi tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Saray muhallebisi tarifi için malzemeler

  • 100 gr tereyağı
  • 1 litre süt
  • 4 kaşık tepeleme un
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz
  • 1 adet yumurta sarısı

Yapılışı 

Saray muhallebisi için sütü tencereye boşaltın, kısık ateşte ısıtın. Bu arada yumurta sarısıyla şekeri ayrı bir kapta karıştırın. Bu karışımı süte ilave edip şekerin erimesini sağlayın. Şeker eridikten hemen sonra ocağı kapatın. Çok ısınmamalı. Başka bir tencerede 100 gr margarini eritip üzerine unu ilave ederek kavurun. Sonra kavurduğumuz una sütü ilave edip muhallebi kıvamına gelinceye kadar ocakta devamlı karıştırın. Muhallebi kıvamına gelince ocağı kapatıp üzerine vanilyayı ilave ederek 5-10 dk devamlı karıştırarak muhallebiyi soğutun. Daha sonra bir borcam tepsiyi ıslatıp muhallebiyi dökün. Üzerine dövülmüş cevizi serpiştirip saray muhallebisini buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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