Saray kapatıp doyasıya eğlendiler! CHP işrette

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Seçim sürecinde Eyüp Sultan Camii’nde Yasin Sûresi okuyarak göz boyayan ve mütedeyyin kesimin oylarına çöken Ekrem İmamoğlu kadim kenti hizmete hasret bırakırken, milletin helal vergilerinden oluşan İBB bütçesini resmen talan ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez ‘Avrupa günü’ kutlaması düzenleyerek İstanbul’un manevî fâtihi Ebu Eyyûb el-Ensari’nin kabrinin olduğu Osmanlı mirası Eyüp Sultan Camii manzarası eşliğinde sınırsız alkollü içecek servis eden İmamoğlu, benzer bir rezalete Fransa’da imza attı. Sözde İstanbul’un tanıtımı amacıyla Paris’teki ünlü moda müzesi Palais Galliera ismli sarayı milyonlarca lira ödeyerek kiralayan İmamoğlu, “İstanbul House” adıyla düzenlediği görkemli etkinlikte israfın dibine vurdu.

2 günlüğüne 600 bin euro kira

İki günlüğüne 600 bin avroya kiralandığı öne sürülen Saray’da CHP’in ağır toplarını ve eşlerini ağırlayan İmamoğlu, açılışın ardından “after party” düzenlendi. Şarkıcı Karsu’nun sahne aldığı gecede, İmamoğlu’nun misafirlerine içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan İBB bütçesiyle sınırsız beyaz şarap ve rakı servis edildi. Fransa’da yaşayan Türk şef Ecem Karakuş ise İBB’nin organizasyonu için özel bir menü hazırladı. İçkinin ve her çeşit lezzetin su gibi aktığı geceye CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yanı sıra, CHP’nin İstanbul Kadıköy, Üsküdar, Beyoğlu, Şişli, Tuzla, Eyüp Sultan, Esenyurt, Sancaktepe, Silivri ve Ataşehir ilçe Belediye Başkanları ve eşleri de katıldı. Seçim öncesi israf edebiyatı yapan ve SGK prim borçlarını bile ödemeyen CHP’li belediyelerde maaşlarını alamayan işçiler, trafikte mahsur kalan vatandaşlar ve fahiş faturalar ödeyen vatandaşlar çile çekerken, İmamoğlu ve avanesinin kamp kurdukları Paris’teki şatafatlı eğlencesi, “Millet çile çekiyor, CHP’liler sefa sürüyor” eleştirilerine sebep oldu.

Sarayı CHP için mi kiraladın?

İstanbul halkının bütçesiyle gerçekleşen ve CHP’nin lale devri olarak nitelendirilen şatafatlı etkinliğe ser tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; “İstanbullular adına soruyorum: Paris’te ‘Palais Galliera’ isimli sarayda yer alan ‘İstanbul House’, iddia edildiği gibi; İBB tarafından mı kiralanmıştır? İstanbul’un kaynakları ile bu mekanda düzenlenen eğlenceler şehrin ve İstanbulluların hangi sorununu çözmektedir? Adı geçen mekan; kültürü, sanatı ve tarihi zenginlikleri ile İstanbul’umuzu tanıtmak için mi yoksa bir grup CHPli’nin İBB imkanları ile Paris’te gezip-tozup tatil yapabilmeleri için mi kiralanmıştır?” sorusunu sordu.

Milletin parasıyla lüks hayat

Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy ise, akit’e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “31 Mart seçimlerinin öncesinde ve sonrasında son derece popülist, insanlarımızın birtakım beklentilerine ve isteklerine uygun söylemler kullanan CHP’li yöneticilerin bu sözlerini sona erdirdiklerini görüyoruz. Yani CHP, genetik kodlarına çok tez bir zamanda geri döndü. Seçimler öncesinde ortaya konulan, ‘israfın olmayacağı, şatafatın olmayacağı, halkın imkanlarının halka yansıtılacağı noktasındaki söylemlerin unutulduğuna şahit oluyoruz. Bunların bir merkezden, bir üst akıl tarafından planlanmış, halkın birtakım beklentilerini okşayacak şekilde tasarlanmış söylemler olduğu zaten belliydi. Çünkü bu elbise CHP’lilerin üzerine yakışmıyordu. Mesela AK Parti’den Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçen belediyelerden bazı kurgu görüntüler paylaşarak, ‘jakuzili saunalı havuzlu evler yaşıyorlar, ofislerde yaşıyorlar. Belediye binalarında bu tür şatafat var’ diyorlardı. Ancak şimdi görüyoruz ki aynı belediyeler SGK primlerini ödemiyorlar. İşçinin maaşlarını geciktiriyorlar. Devletten tırtıklamış oldukları o paralarla birtakım yandaş şarkıcılara çok yüksek meblağlarda ödeme yapıyorlar. Bu israfın son örneğini Paris’teki olimpiyatlarda gördük. Olimpiyatları bahane eden Cumhuriyet Halk Partili büyük belediyelerin başkanları, eşleri ve diğer müntespleri milletin imkanlarıyla orada büyük bir şatafat ve büyük bir lüks içerisinde bir hayat sürdürüyorlar. Biz her zaman söylüyoruz. Türkiye’de hizmet siyasetinin adresi hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi olmamıştır” dedi.

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Sponsorlar ödedi savunması

Öte yandan, CHP’nin lale devrini gözler önüne seren görüntüler sonrası paçaları tutuşan Ekrem İmamoğlu’nun propagandasından sorumlu Murat Ongun, Paris’teki ünlü moda müzesi Palais Galliera ismli sarayın kirasının sponsorlarca karşılandığını söyledi. “Tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır” diyen Ongun isim vermezken, astronomik miktardaki ödemeye yapan sponsorlar İBB’den ihale alan şirketler mi sorusunu akıllara getirdi.