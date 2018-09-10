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Şarampole yuvarlanan TIR'da can pazarı yaşandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın şarampole uçması sonucu kaza meydana geldi. Ters dönen TIR'ın içinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtarırken, TIR'ın baraja düşmesine ise ramak kaldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:11
Şarampole yuvarlanan TIR'da can pazarı yaşandı

Bursa'da İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Mustafa Kaya idaresindeki 07 MLP 57 plakalı TIR, Boğazköy barajı yakınlarında virajlı yolda şarampole uçtu. Araç şarampolde takla atarak ters durdu.

Kazayı gören vatandaşlar şoförü TIR'dan güçlükle çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Kaya hastaneye kaldırılırken, şarampole uçun TIR'ın baraja düşmesine rakam kaldığı görüldü.

Tırın domates yüklü olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 18:11
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. TIR şarampole yuvarlandı
  4. trafik kazası
  5. sürücüyü vatandaşlar kurtardı

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