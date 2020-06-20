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Aktüel

Şarampole devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Aksaray’da yoldaki mazottan kayan ve şarampole devrilen tırın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:31:59 -
Şarampole devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Aksaray’da yoldaki mazottan kayan ve şarampole devrilen tırın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.


Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden Mehmet Şirin Çelik (37) idaresindeki 33 EFJ 49 plakalı yalıtım malzemesi yüklü tır, iddiaya göre yoldaki mazottan dola kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, tırın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik tedbirleri aldı.


Yaşadığı kazayı anlatan sürücü Mehmet Şirin Çelik, “Şu virajda mazot vardı. Kaydı araba öbür tarafa gitti kurtarmaya çalıştım bu tarafa devrildi” dedi.

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