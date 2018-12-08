Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.08 Aralık 2018 Cumartesi 16:40
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cengiz Altıkulaç (49), yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Altıkulaç yönetimindeki 44 FV 080 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada, Altıkulaç yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Cengiz Altıkulaç, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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