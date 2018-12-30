Şarampole devrilen iş makinesinin operatörü öldü
Kahramanmaraş'ta, kar temizleme çalışması yapan operatör Mehmet Yiğit'in kontrolünden çıkan iş makinesi, şarampole devrildi. Kazada Yiğit, hayatını kaybetti.30 Aralık 2018 Pazar 17:31
Kahramanmaraş merkeze yılın ilk karı, bu sabah yağdı. Sisin de etkili olduğu kentte kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve kuzeydeki ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Onikişubat ilçesi Şahinkayası mevkisinde kar temizleme çalışması yapan ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı çalışan operatör Mehmet Yiğit'in kontrolünden çıkan iş makinesi, şarampole devrildi. Kazada Yiğit, yaşamını yitirdi.
YORUM YAZ