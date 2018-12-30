Şarampole devrilen iş makinesinin operatörü öldü

Kahramanmaraş merkeze yılın ilk karı, bu sabah yağdı. Sisin de etkili olduğu kentte kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve kuzeydeki ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Onikişubat ilçesi Şahinkayası mevkisinde kar temizleme çalışması yapan ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı çalışan operatör Mehmet Yiğit'in kontrolünden çıkan iş makinesi, şarampole devrildi. Kazada Yiğit, yaşamını yitirdi.