Şaraba var şehide yok!

FETÖ’nün argümanlarına sarılarak siyaset yapmaya kalkan CHP’nin gerçek yüzünü gözler önüne sermeye devam ediyoruz. Milletin birlik ve beraberliği için canları pahasına mücadele ederek şehit düşen kahramanların ailelerine yardım yapmayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamu bütçesini içkiye yatırdı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Grand A.Ş.’nin yüzbinlerce liralık şarap alımı gerçekleştirdiği belirlendi. Gazetemiz Akit, Ege’nin incisi İzmir’i kötü kokuya ve çöpe esir eden CHP’nin kamu kaynaklarını nasıl heba ettiğini gözler önüne serdi.

Tasarrufu dilinden düşmüyordu

“Terör örgütü PKK’yı lanetleme ve şehitlere yardım” önergesini Tunç Soyer’in imzasıyla reddeden CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin milletin parasını içkiye akıttığı ortaya çıktı. PKK’lı canilerin şehit ettiği İzmirli polis, asker ve sivil vatandaşların ailelerine destek çıkmayan hatta “tasarruf” gibi bahanelere sığınan CHP’li belediyenin son 4 yılda 248 bin 780 TL’lik içki alımı yaptığı ortaya çıktı. Aziz Kocaoğlu döneminde 210 bin 780 TL’lik şarap alımı yapan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut başkan Soyer döneminde ise 38 bin TL’lik şarap satın aldığı belirlendi.

Kırmızı ve beyaz şarap

Belediye kuruluşu Grand A.Ş.’nin; Soyer’in mazbata aldığı gün yani 8 Nisan’da “Sevilen Şarapları Alımı” ihalesine 12 bin 960 TL ödediği öğrenildi. Belediye kuruluşunun; 8 Mayıs’ta 2 bin TL, 11 Temmuz’da 6 bin 960 TL, 23 Temmuz’da 3 bin 552 TL, 21 Ağustos’ta 10 bin 260 TL ve en son 5 Eylül’de 2 bin 340 TL’lik şarap satın aldığı bildirildi. İzmir Belediyesi’ndeki birçok daire başkanının da bulunduğu Grand A.Ş. adlı belediye kuruluşunun; 2015 yılından itibaren toplam 29 farklı beyaz ve kırmızı şarap alım ihalesine çıktığı tespit edildi.

Şehitlere yardım yokmuş

Soyer başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde PKK’yı lanetleme ve şehit ailelerine yardım yapılmasına yönelik genelde AK Parti tarafından Meclis’e sunuldu, CHP dışındaki tüm partiler genelgeye kabul oyu verdi. CHP’li üyelerin oyuyla şehit ailelerine yardım genelgesi reddedildi. Soyer ise verilen önergeler nedeniyle gündeme geçemediklerine değinerek, şöyle demişti: “Meclis üyelerince hazırlanan bu önergeler bundan sonra en az 24 saat önce meclis başkanlığına sunulacak. Bundan sonra son dakikada hiçbir şeyi gündeme almayacağım. Hiç gündemimizde olmayan onlarca şeyi dinledik ama bunun bir sonu yok.”

Emekçinin maaşını vermedi

MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i hapse attıran 12 Eylül savcısının oğlu olan Tunç Soyer’in Seferihisar’daki başkanlık görevi süresince çalışanların maaşlarını geç ödemesine rağmen 175 kez yurt dışına çıktığı tespit edilmişti. Ayrıca Soyer, göreve geldiği 2009’dan bu yana borçları bahane ederek rayiç bedeli 500 milyon lirayı geçen belediye arazilerini 119 milyon liraya satmıştı. 1 milyon 750 bin liralık mal varlığının bulunduğunu iddia eden CHP’li Soyer, İzmir’de bulunan tarihi Şato Restoran’ı Başkanlık Konutu’na çevirmişti.

Antalya’daki bira festivali İzmir’de

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını şaraba yatıran CHP’li İzmir Belediyesi, dönem dönem Antalya’da düzenlenen ve 1 kişinin alkol komasına girerek öldüğü ‘OctoberFest’ adlı bira festivaline de ev sahipliği yapacak. Antalya’da Mustafa Akaydın’a ‘seçim kaybettirdiği’ için CHP’li belediyenin düzenlemeye yanaşmadığı OctoberFest, 5-6 Ekim’de İzmir’de gerçekleştirilecek.