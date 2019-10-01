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Şaraba var şehide yok!

“Terör örgütü PKK’yı lanetleme ve şehitlere yardım” önergesini Tunç Soyer’in imzasıyla reddeden İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin milletin parasını içkiye akıttığı ortaya çıktı. İzmirli şehit ailelerine destek çıkmayıp “tasarruf” bahanelerinesığınan CHP’li belediyenin son 4 yılda 248 bin liralık şarap alımı yaptığı belirlendi.

01 Ekim 2019 Salı 09:52
Şaraba var şehide yok!

FETÖ’nün argümanlarına sarılarak siyaset yapmaya kalkan CHP’nin gerçek yüzünü gözler önüne sermeye devam ediyoruz. Milletin birlik ve beraberliği için canları pahasına mücadele ederek şehit düşen kahramanların ailelerine yardım yapmayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamu bütçesini içkiye yatırdı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Grand A.Ş.’nin yüzbinlerce liralık şarap alımı gerçekleştirdiği belirlendi. Gazetemiz Akit, Ege’nin incisi İzmir’i kötü kokuya ve çöpe esir eden CHP’nin kamu kaynaklarını nasıl heba ettiğini gözler önüne serdi.

Tasarrufu dilinden düşmüyordu

Terör örgütü PKK’yı lanetleme ve şehitlere yardım” önergesini Tunç Soyer’in imzasıyla reddeden CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin milletin parasını içkiye akıttığı ortaya çıktı. PKK’lı canilerin şehit ettiği İzmirli polis, asker ve sivil vatandaşların ailelerine destek çıkmayan hatta “tasarruf” gibi bahanelere sığınan CHP’li belediyenin son 4 yılda 248 bin 780 TL’lik içki alımı yaptığı ortaya çıktı. Aziz Kocaoğlu döneminde 210 bin 780 TL’lik şarap alımı yapan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut başkan Soyer döneminde ise 38 bin TL’lik şarap satın aldığı belirlendi.

Kırmızı ve beyaz şarap

Belediye kuruluşu Grand A.Ş.’nin; Soyer’in mazbata aldığı gün yani 8 Nisan’da “Sevilen Şarapları Alımı” ihalesine 12 bin 960 TL ödediği öğrenildi. Belediye kuruluşunun; 8 Mayıs’ta 2 bin TL, 11 Temmuz’da 6 bin 960 TL, 23 Temmuz’da 3 bin 552 TL, 21 Ağustos’ta 10 bin 260 TL ve en son 5 Eylül’de 2 bin 340 TL’lik şarap satın aldığı bildirildi. İzmir Belediyesi’ndeki birçok daire başkanının da bulunduğu Grand A.Ş. adlı belediye kuruluşunun; 2015 yılından itibaren toplam 29 farklı beyaz ve kırmızı şarap alım ihalesine çıktığı tespit edildi.

Şehitlere yardım yokmuş

Soyer başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde PKK’yı lanetleme ve şehit ailelerine yardım yapılmasına yönelik genelde AK Parti tarafından Meclis’e sunuldu, CHP dışındaki tüm partiler genelgeye kabul oyu verdi. CHP’li üyelerin oyuyla şehit ailelerine yardım genelgesi reddedildi. Soyer ise verilen önergeler nedeniyle gündeme geçemediklerine değinerek, şöyle demişti: “Meclis üyelerince hazırlanan bu önergeler bundan sonra en az 24 saat önce meclis başkanlığına sunulacak. Bundan sonra son dakikada hiçbir şeyi gündeme almayacağım. Hiç gündemimizde olmayan onlarca şeyi dinledik ama bunun bir sonu yok.

Emekçinin maaşını vermedi

MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i hapse attıran 12 Eylül savcısının oğlu olan Tunç Soyer’in Seferihisar’daki başkanlık görevi süresince çalışanların maaşlarını geç ödemesine rağmen 175 kez yurt dışına çıktığı tespit edilmişti. Ayrıca Soyer, göreve geldiği 2009’dan bu yana borçları bahane ederek rayiç bedeli 500 milyon lirayı geçen belediye arazilerini 119 milyon liraya satmıştı. 1 milyon 750 bin liralık mal varlığının bulunduğunu iddia eden CHP’li Soyer, İzmir’de bulunan tarihi Şato Restoran’ı Başkanlık Konutu’na çevirmişti.

Antalya’daki bira festivali İzmir’de

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını şaraba yatıran CHP’li İzmir Belediyesi, dönem dönem Antalya’da düzenlenen ve 1 kişinin alkol komasına girerek öldüğü ‘OctoberFest’ adlı bira festivaline de ev sahipliği yapacak. Antalya’da Mustafa Akaydın’a ‘seçim kaybettirdiği’ için CHP’li belediyenin düzenlemeye yanaşmadığı OctoberFest, 5-6 Ekim’de İzmir’de gerçekleştirilecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 09:52
  1. Antalya
  2. FETÖ
  3. CHP
  4. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi
  5. kamu bütçesi
  6. Grand A.Ş.
  7. Akit
  8. Tunç Soyer
  9. PKK
  10. CHP’li belediye
  11. Aziz Kocaoğlu
  12. İzmir Belediyesi
  13. kırmızı şarap alım ihalesi
  14. Belediye Meclisi
  15. AK Parti
  16. Meclis
  17. MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş
  18. 12 Eylül savcısı
  19. Şato Restoran
  20. Başkanlık Konutu
  21. OctoberFest
  22. alkol koması
  23. bira festivali
  24. Mustafa Akaydın

YORUM YAZ

  • ŞüpeciŞüpeci17 dk önce
    Sponsoru belediye...Eh,Herşey güzel olacak...Kim için?Ayyaşlara... koliklere bunu medeniyet sayıp israf saymayanlaraSevdinler sizin memleket sevginizi
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 18 dk önce
    Adam zaten buyum dedi... asıl onu seçen halkı sorgula sorgulayacaksan!!!!
  • Emine Altin Emine Altin 19 dk önce
    Adamlar inaclarini uyguluyorlar muslumanim deyip bunlara oy verenler Allah'a verecegi hesabi dusunup kendilerini sorgulasinlar
  • ihsanihsan21 dk önce
    sapık soyer islam düşmanı içki kumar zina haram değilmi
  • dumanlıdumanlı22 dk önce
    Grant AŞ. kafeterya ve restoran işleten bir kuruluş.Müşterilerine servis ettiği şarabı satın almış ve satmış. Bunu sanki başkan kendisi içiyor veya belediyeyeye gelen misafirlerine ikram ediyormuş imajı ile algı oluşturuluyor. Vede belediyenin yaptığı israf olarak lanse ediliyor.Bu konuya başka yönlerinden eleştiri getirebilirsiniz. Ancak konunun bu yönüyle böyle sunulması yanlış.
  • Şarap şişelerini yenikapı ya dizelimŞarap şişelerini yenikapı ya dizelim25 dk önce
    Adamların ruhu ayyaş zihni ayyaş bedeni ayyaş ufku ayyaş.. Amerikalı Amerika dan gelip burnumuzun dibinde 50 üs kuruyor bizim jön salaklar ve ittihat gafiller cemiyeti nin artıkları laikçi yobaz bağnaz lar Suriye de ne işimiz var diyor...
  • beytubeytu33 dk önce
    O da birşeymi? Bizim akp li Beykoz belediyesi merdiven tadilatına tam 7 Milyon ödedi.

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