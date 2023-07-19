Sapkınlığı savunmak yine CHP'ye düştü! Özgür Özel'den Ebrar Karakurt çıkışı

Ebrar Karakurt'un sapkın yaşam tarzına karşın uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmesi yeniakit.com.tr tarafından eleştirilince sapkınlık seviciler ayağa kalktı.

Bugüne kadar Karakurt'un kadınlarla yaşadığı gayr-i ahlaki ilişkileri haberleştirerek, arsızlığı toplumda meşrulaştırmaya çalışan medya kuruluşları Akit'e linç kampanyası başlatırken, CHP'li Özgür Özel de TBMM'de yaptığı konuşmayla sapkın Ebrar Karakurt'a destek verdi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP'li Özel, sözlerine "Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum." diyerek başladı.

Eşcinsel sapkınlık eleştirisini 'kadın düşmanlığı' diye çarpıttı!

"Ebrar Karakurt'u hedef alanlar korkaklardır, acizlerdir." diyerek mütedeyyin kesimi hedef alan Özel, Akit'in eşcinsel sapkınlığa ilişkin eleştirisini saptırıp, kadınların eleştirildiği algısını oluşturdu.

Özel, "Bu kafanın hazımsızlığına karşı her yaştan Türk kadınının yanındayız, arkasındayız, onlar bizim önümüzdeler." ifadelerini kullandı.

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Özel sözlerinin devamında şunları söyledi:

Ebrar'ın da bütün takımımızın da arkasındayız. Ebrar Karakurt yalnız değildir. Ebrar'ı hedef alan kafa, 'kadınları sahiplendirmek gerekir' diyen kafadır. Kadınlara dil uzatmaya kalkanlar bunu bir kez daha düşünsünler. Çünkü karşılarında bizi bulacaklar.