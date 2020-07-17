Sapkın sevici Kadir Doğulu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı

Oyuncu Kadir Doğulu, Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına katıldı.

Programda cinsel sapkınlığı meşru gösterme çabasına girişen Doğulu, ‘eşcinsel sapkınlığın virüs yaydığını' söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı.

Küstah ifadelerle Erbaş’a tepki gösteren Doğulu "Ümidim bu beyefendinin de insanları sevecek, kategorize etmeyecek bir tarafını görecek olması” dedi.

Jülide Ateş’in “Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinselliğe bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sordu.

Doğulu, üniversitelerde gittiği söyleşilerde öğrencilerin kendisine “Bir eşcinseli oynar mısınız?” sorusunu sorduğunu söyleyerek şöyle yanıt verdi:

Sapkınlığı meşru gösterdi

“Yahu ne demek bu? Sanki bir yılanı, bir ejderhayı oynar mısınız diye soruyor. İnsan yahu, tabii ki oynarım. İnsan, yaratılmışların en güzeli deniyor inanca göre, beyefendinin de temsil ettiği makama göre. İnsan insandır. Tercihleri, fiziksel hastalığı varsa ya da bir noksanlığı varsa umurumda değil.

Ben içinde sevilecek bir taraf bulurum. Ümidim bu beyefendinin de insanları sevecek, kategorize etmeyecek bir tarafını görecek olması. Dikkat ediyorum bu pandemi döneminde de, yatsı namazlarından sonra hocalar söylüyor: Hakkı yenen masumlarım yüzü suyu hürmetine bizi affet bizi. Hak yememek lazım. Eşcinselmiş, kadınmış, erkekmiş, çocukmuş… En güzel haliyle başımın üstünde.”