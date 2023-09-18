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Gündem 'Sapkın LGBT'ye karşı aileler görevini yaptı, sıra devlette!'
Gündem

'Sapkın LGBT'ye karşı aileler görevini yaptı, sıra devlette!'

Yeniakit Publisher
2023-09-18 14:32:00 -
'Sapkın LGBT'ye karşı aileler görevini yaptı, sıra devlette!'

Sapkın LGBT propagandasına karşı 200'den fazla sivil toplum kuruluşu ve yüzlerce kişinin katılımıyla 'Büyük Aile Buluşması' gerçekleştirildi. Millet görevini yaptı, devlet de görevini yapmalı, LGBT'nin tüm faaliyetlerini durdurmalı!

Sapkın LGBT propagandasına karşı 200'den fazla sivil toplum kuruluşu ve yüzlerce kişinin katılımıyla 'Büyük Aile Buluşması' gerçekleştirildi. Millet görevini yaptı, devlet de görevini yapmalı, LGBT'nin tüm faaliyetlerini durdurmalı!
İki yüzden fazla sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği Büyük Aile Platformunca düzenlenen buluşma, "Çocuklarımız, Ailemiz, İnsanlık için LGBT Propagandası Yasaklanmalıdır" sloganıyla yapılıyor.

Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra parka alınan katılımcıların, "Sosyo kültürel teröre dur de", "Aile sorunun değil, çözümün adresi", "Aile hedefte başını çevirme", "Sanat dünyasında LGBT propagandasına dur de" yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.

"LGBT DAYATMASINA SON VERİLMESİNİ, PROPAGANDASININ DA YASAKLANMASINI İSTİYORUZ"

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, İstanbul ve çevresinde olan herkesi bu programa davet ettiklerini söyledi.

Eryılmaz, buraya 2-3 saat vakit ayrılmasının gelecekte çocuklar için atılan çok önemli bir adım olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çünkü biz çocuklarımız için, ailemiz için ve insanlık için buradayız. Bu büyük aile buluşmamızın amacı LGBT propagandasının yasaklanması. Tüm Türkiye, tüm halkımıza, hatta tüm dünyaya, ulusal ve uluslararası arenaya, her tarafa biz buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Artık çocuklarımızın cinsiyetlerini değiştirmesini istemiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin zihinlerinin bulanmasını, karıştırılmasını istemiyoruz. Medyada, akademide, eğitim dünyasında, gıdada, sağlıkta, hangi alanda olursa olsun artık LGBT dayatmasına son verilmesini, propagandasının da yasaklanmasını istiyoruz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kimsenin özel hayatıyla ilgilenmediklerini vurgulayan Eryılmaz, tıpkı içki, alkol ya da uyuşturucunun alenen reklamının yapılamaması gibi bunun da yasaklanmasını istediklerini kaydetti.

Eryılmaz, bunun, insanın hem kendi vücuduna hem psikolojisine hem de topluma zararlı bir şey olduğuna dikkati çekti.

Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda düzenlenen programdaki konuşmaların ardından Beyazıt Meydanı'na yürüneceğini anlatan Eryılmaz, basın açıklamasıyla programın tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Bir Avuç İnsan Platformu Basın Danışmanı Nuri Kayhan ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin içine bu şekilde sapkınlığın sokulmasını, aleni bir şekilde normalleştirilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Programa katılanlar da ailenin korunması için burada olduklarını aktardı.

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