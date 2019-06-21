Sapkın diziler, sonunda Batılıları bile isyan ettirdi!

yeniakit.com.tr Nefsine en rezil bir kul ve köle olmuş memleketimizin nice insanı ve sözde sanatçısı, Batı’da yayınlanmasına özenerek burada da çıplaklık ve cinsellik sahnelerinin yayınlanması için can atıp tepki verenlere de “sanattan anlamaz cahiller” diyerek küstahlık etseler de, Batılı izleyicilerin de durumdan oldukça muzdarip ve tepkili oldukları görüldü.

“Batı dünyası batıyor, tuvalete devriliyor.. Holywood bir tuvalettir!”

Son olarak bir HBO yapımı olan “Euphoria” adlı dizi eşcinsellik propagandasından başka tecavüz ve sair cinsellik sahneleri ihtiva etmesiyle yoğun tepki alarak İngiliz Daily Mail’e haber dahi oldu. Sözde gençlik dizisi olup 17 yaşında karakterler barındıran dizide, 30 kere penis, tam ekran görüntü ile anadan üryan çıplak insanlar, şok edici tecavüz sahneleri gibi şeylerin yayınlanılacağını öğrenmek izleyiciler için bardağı taşırdı.

Amerika, Avustralya ve İngiltere’den atıldığı gözlemlenen binlerce tepki mesajının bazıları şu şekilde:

-“Bugünlerde buna sanat diyoruz öyle mi? Böylece Batı dünyasının düşüşü başlar.”

-“Çocukların bu gibi pisliği görmeye ihtiyaçları yok. Batı toplumu tuvalete devriliyor.”

-“Yaşlı olduğumu biliyorum, fakat bu tarz pislik televizyondan bıktım usandım, gençlerin bunu izlemesi rezalet!”

-“Holywood için bu normal.”

-“Holywood bir tuvalettir.”

-“Holywood ahlakî bir iflastır.”

-“Bir başka Holywood yapımı, tiksindirici tavrı kutluyor. Ve sonra da bize ahlaksızlığımız hakkında ders vermeye cüret ediyor.”

-“Holywood bizim, geride ruhun kalmadığı cinsel hayvanlar olmamızı istiyor”

-“Follywood [Folly, “aptallık, ahmaklık” gibi manalara gelir] kendi kötülüğünü yayıyor, sapıklar artık postaya ve o kahverengi evrak çantalarına istinat etmek zorunda değiller, bizim ekranlarımızda yer alıyorlar, çocuklarımızın neden çok agresif, saygısız ve hepsinin ötesinde çok sersemlemiş olmalarında şaşacak bir şey yok...”

-“Game of Thrones bittiğinde HBO’yu iptal etmiştim. İyi ki etmişim.”

-“Edepteki düşüşe bir başka katkı daha. Umarım bu çöp yapımla ilişkili herkesin kariyeri bundan sonra mahvolur. Tiksindirici”

-“Ben bir kadınım, yetişkin dergisi görmenin süper korkunç olduğu zamanı hatırlıyorum. Bizim neslimiz buna maruz kalmadı, en kötüsü Madonna’ydı! Zavallı çocuklar.”

-“Bunlara ‘aktör’ demek güzel bir şey değil”

-“Gençlerin görmesi için iyi değil bu.”

-“Erkek çocuklarına şiddeti eğlence olarak satmak, kız çocuklarına cinselliği kuvvetlendirici olarak satmak. Şimdiye kadar bu nasıl sonuç verdi?”

“Televizyonda her şey çok karanlık.. Sağlık bozuyor, pedofiliyi kabullendirmek istiyorlar!”

-“Fakat siyasi bir figür olarak bile düşünülmeden evvel evli bir erkek 10 yıllık ilişkiye sahip olsa, ahmaklar onu kitleyp anahtarı da fırlatırlar.” – [Okuyucu herhalde burada, bir yanda her tür ahlaksızlık ve cinselliği “sanat” vs. diye pompalarken, diğer yandan bunun kaçınılmaz sonucu olarak aldatan insanlar ve harap olmuş evlilikler çıkınca da tepki vermekteki ikiyüzlülük ve “ahmaklığa” dikkat çekmek istemiş olsa gerek.]

-“Kesinlikle çöp”

-“Hiç bugünlerde televizyondaki her şeyin çok karanlık olduğunu fark eden oldu mu? Anlıyorum izlemek zorunda değilsin velakin resmen her şeye bu karanlık enerji nüfuz ederken izlememek zor. Bu durum doğru gelmiyor ve kesinlikle çocuklar için de iyi değil... Ben, elinizden geldiği kadar kapatın derim [televizyonu]. Çocuklarınız söylediklerinizi yapmıyorlar, yaptıklarınızı yapıyorlar, dolayısıyla belki de ebeveynler için onlara başka bir yol göstermenin zamanıdır.”

-“Senaryo yazma niteliğin olmadığı zaman, yönetmenlik veya oyunculuğu seks ve şiddet ile telafi ediyorsun. Şimdi de hakikaten kız kıza meselesini itekliyorlar. Tek kelimeyle üzücü bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi olsa bir çocuk büyütmekten nefret ederdim!”

-“Herkesi yavaşça pedofiliyi kabul edebilir hale getiriyorlar. Onların hedefi hep buydu.”

-“Şayet gençken yükselen mental sağlık problemlerinin nereden geldiğine dair herhangi bir soru varsa, onların maruz kaldıkları tv ürünlerinin ne olduğuna bakmakla başlayabilirsin. Yaşı büyük izleyiciler böyle zarar verici çöp yapımları kapatmayı bilecek kadar bilgi ve tecrübe sahibidirler, ancak gençler yeni/heyecanlı olarak içine çekilirler.”