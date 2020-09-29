Sapkın Adnan Oktar'ın 'kediciği'yle ilgili şok eden talep!
Adnan Oktar’ın suç örgütü lideri yöneticilerinden Merve Büyükbayrak hakkında, müşteki avukatlarından Sena Akkaya Adli Tıp’a sevkedilmesi talebinde bulundu.
Adnan Oktar’ın başını çektiği Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında bugün de örgüt yöneticilerin ifadesinin alınması sürdü.
‘Kedicik’ hakkında ilginç talep
Müşteki avukatlarından Sena Akkaya, “Adnan Oktar’ın kedicikleri” olarak tabir edilen kız grubunun yöneticilerin örgüt üyesi Merve Büyükbayrak ile ilgili ilginç bir talepte bulundu.
Adli tıpa sevkedilmesi talep edildi
Akkaya 'kedicik' Merve Büyükbayrak'ın Adnan Oktar'ın özel hayatıyla ilgili kullandığı skandal ifadelerden yola çıkarak hemen Adli Tıp'a sevkedilmesi talebinde bulundu.