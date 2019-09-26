Sapkın Adnan Oktarcı'lardan deprem saçmalığı: "Neden Silivri" hashtag'i açtılar Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul'un tüm ilçelerinde de hissedilen 5,8'lik depremden sonra sapkın Adnan Oktar'ın destekçileri Twitter'da 'Neden Silivri?' hashtagh'i ile paylaşımlar yaparak gündem oluşturdu.

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremden sonra Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan sapkın Adnan Oktar'ın destekçileri Twitter'da 'Neden Silivri?' hashtagh'i ile gündem oluşturdu. 'Hocamıza yapılan zulme karşı bir uyarı' Silivri'de meydana gelen deprem İstanbulluların büyük panik yaşamasına sebep olurken sapkın Oktar'ın destekçileri akıllara zarar paylaşımlar yaparak, "Adnan Oktar'ın yargılandığı her dönemde büyük depremler yaşandı. Yaşanan tüm bu depremler hocamıza yapılan zulme karşı bir uyarıydı." ifadelerini kullandı. 'Hepsi yakalanıp tedavi edilmeli' Sapkınların mesajlarına cevap veren bazı vatandaşlar da akıl dışı paylaşımlara, "İstanbul Silivri merkezli deprem sonrasında Adnan Oktarcılar 'Neden Silivri?' diye etiket açtı. Depremi Adnan Oktar'ın Silivri'de yargılanmasına bağlıyorlar. Hepsini yakalayıp tedavi etmek lazım."

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