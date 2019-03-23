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Sapanca Gölü'nde kürek şöleni

- Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları Sapanca Gölü'nde başladı

23 Mart 2019 Cumartesi 19:25
Sapanca Gölü'nde kürek şöleni


SAKARYA (AA) - Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Sakarya'da başladı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen yarışlara, çok sayıda sporcu katıldı.

Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

23 yaş altı tek çifte erkekler: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Fenerbahçe "B"

23 yaş altı iki tek erkekler: 1. Galatasaray "A", 2. Galatasaray "B", 3. Fenerbahçe "A"

Kadınlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Akademik erkekler iki tek: 1. Koç Üniversitesi, 2. Kadir Has Üniversitesi, 3. Boğaziçi Üniversitesi "A"

Akademik erkekler tek çifte: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Hilmi Fatih Örer (ferdi sporcu), 3. Boğaziçi Üniversitesi

Hafif kilo kadınlar iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova "A"

23 yaş altı hafif kilo erkekler iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova

Deniz küreği kadınlar tek çifte: 1. Denizciler "B", 2. Sümerspor Kürek "A", 3. Sümerspor Kürek "B"

Deniz küreği kadınlar iki çifte: 1. Altınboynuz "A", 2. Anadolu Hisarı Kürek, 3. Denizciler

Hafif kilo kadınlar 4 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. Galatasaray

Akademik erkekler iki çift: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Boğaziçi Üniversitesi

Akademik erkekler 4 tek: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Boğaziçi Üniversitesi, 3. Koç Üniversitesi

23 yaş altı erkekler 4 çifte: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe "B"

23 yaş altı erkekler 4 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "B", 3. Galatasaray "B"

Deniz Küreği erkekler 4 çifte dümenli: 1. Beşiktaş, 2. Türk Balıkadamlar, 3. Altınboynuz "A"

Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.


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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:25
  1. Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası
  2. Sapanca Gölü
  3. yarışlar

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