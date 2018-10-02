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Şansal Büyüka'dan Phillip Cocu'nun geleceğiyle ilgili bomba iddia

Fenerbahçe'deki kötü gidişin faturası Cocu'ya kesilirken futbol yorumcusu Şansal Büyüka, yayıncı kuruluşta yaptığı açıklamada "Duyumlarıma göre Fenerbahçe'de bu hafta değişim olacak. Sanırım milli arayı beklemeyecekler.'' ifadelerine yer verdi.

02 Ekim 2018 Salı 08:31
Şansal Büyüka'dan Phillip Cocu'nun geleceğiyle ilgili bomba iddia

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı ağır yenilginin ardından sarı-lacivertli camiada teknik direktör Phillip Cocu'nun göreve devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'deki geleceği gündemin ilk maddesi haline gelirken, yayıncı kuruluş beİN Sports'ta konuşan Şansal Büyüka önemli iddialarda bulundu

"BU HAFTA DEĞİŞİM OLACAK"
Futbol yorumcusu Şansal Büyüka, "Duyumlarıma göre Fenerbahçe'de bu hafta değişim olacak. Sanırım milli arayı beklemeyecekler. Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın dışında bir aday daha var sanırım." diye konuştu. 

''AYKUT HOCA 3 TRANSFER İSTEMİŞ''
Şansal Büyüka ayrıca "Aykut Kocaman, Ali Koç ve Damien Comolli ile yaptığı görüşmede 3 transferle şampiyon olacağını söylemiş. Ali Koç bundan etkilenmiş ama seyirciye verilmiş bir söz olduğu için devam edilemedi." ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:31
  1. Rize
  2. fenerbahçe
  3. şansal büyüka

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