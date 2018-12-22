Şans oyunları, ‘devlet yapıyor’ diye helal olmaz! Piyango haramdır

Ömer Faruk Şahin Ankara

Kur’an-ı Kerim’de açıkça yasaklanan kumar, ‘Milli Piyango’ adı altında ülkemizde her sene icra ediliyor. Piyango gişeleri önünde kilometreleri bulan kuyruklar oluşurken biletlerin yüzde 75’i şimdiden satıldı. Bir kişiye 70 milyon, toplam dağıtılacak bedelin ise 390 milyon lira olarak belirlenmesi birçok kişiyi harama sürüklerken, konuya ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan ilahiyatçılar ve yazarlar, “Devletin bir haramı yaygın bir şekilde işlemesi onu Kur’an ve Sünnetin ona yüklediği haramlık hükmünün önüne geçirmez. Devletin değil, Allah’ın dediği geçerlidir. Öte yandan; dinimizin haram saydığı bir fiilin yine dini ve Kur’ani bir kavram olan “milli” kelimesi ile ifade edilmesi de ayrı bir garabettir. Bu günahtır, vebaldir ve en hafif tabiriyle milli değerlerimize hakarettir” diye konuştular.

“İslam, kumarı haram kılmıştır” ifadelerini kullanan Din-Bir-Der Genel Başkanı Muhittin Yıldırım, “Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunlarını da kumar kapsamında değerlendirmiştir. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, loto, toto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi oyunlar da kumardır ve haramdır.

Bu tür oyunların bizzat devlet tarafından yapılıyor olması ve bunlardan elde edilen gelirden bazı kuruluşların ve hayır kurumlarının yararlanması da bunları meşru veya helal hale getirmez, haramlık hükmünü değiştirmez.

Devletin bir haramı yaygın bir şekilde işlemesi onu Kur’an ve Sünnetin ona yüklediği haramlık hükmünün önüne geçirmez. Devletin değil, Allah’ın dediği geçerlidir. Devlet piyango ve oynattığı diğer oyunlar ile umut tacirliği yapmakta ve Müslüman halkını kötülüklerin kaynağı kumara alıştırmaktadır. Bu asla caiz değildir” dedi.

Milli kavramının kullanılmasının yanlış olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Öte yandan; dinimizin haram saydığı bir fiilin yine dini ve Kur’ani bir kavram olan ‘milli’ kelimesi ile ifade edilmesi de ayrı bir garabettir. Bu günahtır, vebaldir ve en hafif tabiriyle milli değerlerimize hakarettir. ‘Millet’ kelimesi Kur’an’da ‘İslam’, ‘İslam’a ve şeriata ait olan’, ‘milli’ kelimesi de ‘dini’ anlamlarında kullanılmaktadır.

Dolayısıyla milyonlarca insanın parasının ve umudunun sömürüldüğü ve dinen haram sayılan bir faaliyetin ‘milli’ olarak adlandırılması inancımıza ve değerlerimize aykırıdır; bir aldatmacadan ibarettir. Milletimizin ahlaki davranışlarını çürütmekte olduğundan derhal bundan vazgeçilmelidir” şeklinde konuştu.

Diyanet haram olana haram diyemeyecek mi

Araştırmacı-yazar İsmail Nacar ise, “İslam açısından haram olan işlemlerin devlet eliyle yapılması son derece tehlikelidir. Bugünkü hükümetten bizim beklentimiz, kamuoyunun beklentisi bu işe devlet eliyle müsade edilmemesidir. Bu durum son derece yakışıksız.

Bütün ümmet coğrafyası kalbinde bizden büyük beklentiler ile dua ederken, böyle bir olayın devlet eliyle yapılması ve teşvik edilmesi bizi üzüyor. Buna fırsat verilmemelidir. Kumar gibi işlere zemin hazırlamak devlet açısından tehlike arz eder.

Eğer Müslüman halkınıza saygılı bir devletseniz, onun değerlerine de saygılı olmak zorundasınız. Devlet laik diye Diyanet haram olana haram diyemeyecek midir? Diyanet açıkça haram olan bir şeyi Müslümanlara söylemek zorundadır” ifadelerini kullandı.