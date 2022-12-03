Şanlıurfa'ya 12 milyar TL'lik dev yatırım! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Şanlıurfalılar, yaklaşık 3 buçuk yıllık aranın ardından sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Urfa'yı özlemişiz. Görüyorum ki Urfa'da bizi özlemiş. Ne diyor İbrahim Tatlıses, Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur, seni gördüğüm zaman güller elimde kurur, haydi gülüm sen söyle aşkımı sevgiliye... Biz bugün derdimizi size söylemeye geldik.

"Aynı cürette karşımıza çıkıyorlar"

Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Velaket savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Türkiye'nin kendi sınırlarına korumasına karşılar. Bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, Arap'tır, Türk'tür. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır. Sınırlarımızın ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü her fırsatta ülkemize saldırıyor, çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Yitirdiğimiz on binlerce canın hesabı sorulmadığı için aynı cürette karşımıza çıkıyorlar. Türkiye artık eski Türkiye değil.

Hedeflerimize dudak bükerek bakanlar gerçeği kabullenmek zorunda kalıyorlar, Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkaracağız.

"Resmi rakamı aldım, şu an meydanda 110 bin kişi var"

Buradaki muhteşem katılım, emniyetten resmi rakamı aldım, şu an bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de neresi, Şanlıurfa. Şimdi Urfa'dan öyle bir ses verelim ki, sizi zincire vurmak isteyenler hüsrana uğrasın. Şanlıurfa, şu muhteşem zenginliği ve tertemiz kalbiyle bizimle olduğu sürece galibiyetle neticelendirilemeyecek sorun yoktur.

Dünya, 2. Dünya Savaşı'nın ardından en sıkıntılı döneme girdi.

Ruhunu satılığa çıkarmış alçaklar cevabını sergilediğiniz fedakarlığınızla alıyor ve alacak. Kardeşlerim, birbirimizi Allah için seviyor muyuz? Bundan taviz vermiyoruz değil mi... Allah sizden razı olsun.

"Benim peygamberim muhacirdi"

Şimdi dört şey söylüyorum, ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. O ne ensardan ne muhacirden anlar. Benim peygamberim muhacirdi değil mi. Şimdi de onun ümmeti olarak muhacirleri biliriz. Suriye'deki Kürt de Arap da Türkmen de bizim kardeşimiz.