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Aktüel

Şanlıurfalı çocuklar, bayramda "mobil" palyaço gösterileriyle güldü

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:53:36 -
Şanlıurfalı çocuklar, bayramda "mobil" palyaço gösterileriyle güldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı evde geçiren çocukların yüzünü, tur otobüsüyle düzenlediği mobil palyaço gösterileriyle güldürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara bayram sevincini yaşatmak isteyen Belediye palyaço ekibi, tur otobüsüyle şehrin cadde ve sokaklarını dolaştı.

Bayram boyunca farklı rotalarda gezen üstü açık tur otobüsünde gerçekleştirilen gösterilerle palyaçolar, kendilerini balkon ve pencerelerinden seyreden çocukların yüzünü güldürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, günlerini evlerinde geçirmek durumunda kalan çocuklara moral vermek için yaptıkları etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

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