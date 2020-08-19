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Aktüel Şanlıurfa'dan Suriye'ye bir tır insani yardım malzemesi gönderildi
Aktüel

Şanlıurfa'dan Suriye'ye bir tır insani yardım malzemesi gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:02:01 -
Şanlıurfa'dan Suriye'ye bir tır insani yardım malzemesi gönderildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde hazırlanan gıda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı, Yenice Mahallesi'nden Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, burada yaptığı konuşmada, zulmün, katliamın, açlığın ve savaşın yaşandığı mazlum coğrafyadaki İdlib kentine 1 tır insani yardım gönderdiklerini söyledi.

Bölgeye daha önceden de yardım tırlarını ulaştırdıklarını ifade eden Gerem, "İdlib kentinde uçakların bombalaması sonucu eşini ve çocuğunu kaybeden ve kendisi de ayaklarını kaybeden bir Suriyeli ablamız bizden tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Bu şehit eşi ve şehit annesi kardeşimiz 4 çocuğuyla zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bugün bu kardeşimizin talebini yerine getireceğiz ve akülü sandalyeyi kendisini göndereceğiz. Bu akülü sandalyenin alınmasını ve gönderilmesini İngiltere'deki Bir Umut Yaşatma Derneği Başkanı Naciye Batkitar sağladı, kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.



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