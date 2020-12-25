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Aktüel Şanlıurfa'daki yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Şanlıurfa'daki yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:18:03 -
Şanlıurfa'daki yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Akdilek Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerinde bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında dumandan etkilinen bir yaşındaki Emine ile 4 yaşındaki Mustafa Özkurt'u evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri ambulansta yapılan çocuklar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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