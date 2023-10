Şanlıurfa'da yüzlerce anne Filistin için yürüdü

HÜDA PAR Şanlıurfa Kadın Kolları İl Başkanlığı, siyonist işgal rejiminin Gazze'deki anne ve çocuk katletmesine tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

HÜDA PAR Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanlığı "Anneler Gazze İçin Yürüyor" temalı yürüyüş düzenledi.

Yüzlerce kadın Filistin'de katledilen anne ve çocuklar için kent merkezinde Ali Şelli Parkı'ndan Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin'e destek, siyonizme lanet içeren döviz taşıyan kadınlar slogan atarak yürüdü. Yürüyüşe yol üzerinde bulunan kadınlar da katılım sağladı.

Rabia Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı HÜDA PAR Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Yalçın okudu.

"Barbar siyonist çete zulümlerinin dozunu artırarak sürdürmektedir"

Yalçın yaptığı açıklamada, "Filistin toprakları 1948 yılından bu yana israil terör şebekesi tarafından işgal edilmiş, milyonlarca Filistinli sistematik olarak zulme ve tehcire maruz bırakılmıştır. Ne insana ne de kutsala saygısı olan bu barbar siyonist çete zulümlerinin dozunu artırarak sürdürmektedir. Filistin, şu sözde uygar dünyanın iki yüzlülüğünü her daim ifşa etmiştir. 75 yıldır devam eden bu siyonist işgalin ve zulmün ardından Aksa Tufanı Operasyonu ile 7 Ekim günü, siyonizmin ve onun uşaklarının kara günü, Müslümanlarının ise iftiharı olmuştur. Gazze'nin yetimleri büyümüş ve şanlı bir mücadeleye imza atmışlardır. İşgalci korkak çete ise yalnızca masum sivilleri, çocuk ve kadınları hedef alarak insanlık tarihinin en barbar, en cani katliamlarını gerçekleştirmektedir. Sözde medeniyet timsali Batı ise bu katliamlara alenen destek olmuş ve elini bebeklerin kanına bulaştırmıştır." dedi.

"Anne karnındaki henüz doğmamış bebekler bile katledilmektedir"

Gazze’de eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yaşandığına dikkat çeken Yalçın, şöyle devam etti:

"Tarih bir daha göstermiştir ki Batı’nın insan hakları adına ortaya koyduğ her şey çocuk masalı olmayacak kadar kirli ve iki yüzlüdür. Filistin meselesi bir kez daha göstermiştir ki uluslararası hukukun uygulanması isteğe, insan hakları ise ırka ve inanca bağlıdır. Zira 20 günden bu yana dünya Gazze’de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma şahit olmaktadır. 7 Ekim’den bu yana katledilen 2 bin 700 çocuğumuz için kalplerimiz kan ağlamaktadır. Her gün çocuklarını bombalar altında şehit veren Gazzeli annelerimizin feryatları yürekleri dağlamaktadır. Henüz insanlığını kaybetmemiş tüm dünya anneleri gibi biz Şanlıurfalı anneler de bu acıları yüreklerimizde derinden hissediyoruz ve bu vahşete lanet okuyoruz. Gazze’de anneler çocuklarını aç olarak toprağa vermekte, çocuklarının uyanıp korkmadan sükûnet içerisinde canlarını teslim etmeleri için Allah'a dua etmektedir. Gazze’de her sabah kefenlerini giymiş bebeklerin cenaze namazı kılınmakta, anne karnındaki henüz doğmamış bebekler bile katledilmektedir. Gazze’de anneler evlatlarını bir bir toprağa verirken aslında toprağa gömülenin insanlık olduğunu dünyaya haykırmaktadır. Evet, bugün dünya insanlığını Gazze'de kaybetmiş durumdadır. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir kadın için ayaklanan sözde kadın hakları savunucuları mesele Gazzeli anneler olunca sus pus olmaktadırlar."

"Daha kaç annenin bedeninin çocukları ile birlikte parçalanmasına seyirci kalacağız!"

Vicdanını kaybetmemiş olan bütün insanlara özellikle annelere seslenen Yalçın, "Çocuklar konusunda ahkam kesenler, çocuk haklarından dem vuranlar mesele Gazzeli çocuklar olunca kulaklarını tıkamaktadırlar. Bebekler beşiklerinde katledilirken Birleşmiş Milletler ve UNICEF kınamanın ötesine geçmemektedir. Buradan henüz vicdanını kaybetmemiş olan bütün insanlara özellikle annelere sesleniyoruz. Daha ne kadar bu sessizlik devam edecek? Daha kaç annenin bedeninin çocukları ile birlikte parçalanmasına seyirci kalacağız! Kaç çocuk annesine son kez bakıp onu cennete uğurlayacak! Kaç tane abla, abi kardeşine kefen almak için sıraya girecek. Kaç çocuğun adı eline, ayağına yazılacak? Kaç çocuk beninden tanınacak?" diye konuştu.

"Evlerimize siyonist israilin silah sermayesini sağlayacak ürünleri almayacağız"

Yalçın son olarak şunları söyledi:

"Soruyoruz ey dünya! Daha kaç tane çocuğun kanının akması lazım uyanman için! Buradan ilan ediyoruz ki; hangi evladının acısına yanacağını bilmeyen Gazzeli annelerin acısı biz Şanlıurfalı annelerin de acısıdır. Geride evladını emanet edecek kimseyi bulamayıp onu Allah'a emanet edip şehit olan annelerin emaneti bizlerin emanetidir. Bizler bu emanetlere sahip çıkıp çocuklarımızı Filistin davasıyla büyüteceğiz. Evlerimize siyonist israilin silah sermayesini sağlayacak ürünleri almayacağız. Kararlılığımızla bu zulmün bir bedeli olacağını onlara göstereceğiz. Allah’ın izniyle bu mücadeleye omuz vererek tıpkı Filistinli annelerin yiğit evlatları gibi bizlerin de yetiştirdiğimiz evlatlar Ümmetin gururu olacaktır." (İLKHA)