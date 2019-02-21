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Şanlıurfa’da yeni şampiyon yüzücüler yetiştirilecek

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Devteşti Mahallesinde 2 bin 500 metrekare alan üzerine yapımı tamamlanan yüzme havuzunda incelemelerde bulunarak, hedeflerinin şampiyon yüzücüler yetiştirmek olduğunu söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:13
Şanlıurfa’da yeni şampiyon yüzücüler yetiştirilecek

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Devteşti Mahallesinde 2 bin 500 metrekare alan üzerine yapımı tamamlanan yüzme havuzunda incelemelerde bulunarak, hedeflerinin şampiyon yüzücüler yetiştirmek olduğunu söyledi.


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, beraberinde birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte Devteşti Mahallesinde yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunda inceleme yaptı. Açılış için çevre düzenlemeleri yapılan havuzda incelemelerde bulunan Demirkol, daha sonra çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgi aldı.


Gençlerin her alanda yanında olduklarını anlatan Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak gençlik geleceğimizdir anlayışı içerisinde gençlerimizin her alanda sosyal hayata katılmaları, eğitim ve spor alanlarında tam manasıyla en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için fiziki şartlarını sağlamak ve gençlerle gönülden birlikte olmaya çalışıyoruz. Şu anada bulunduğumuz mahalde kış yaz açık olacak yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuzun inşaatı tamamlanmıştır. Bu tesisimizde Haliliye’nin anlayışı içerisinde geleneğimizi devam ettirmemiz adına dış cephelerimiz tamamı ile Urfa taşından yapılmıştır. Bu tesisimiz yaz-kış yarı olimpik yüzme havuzu olarak gençlerimizin hizmetine sunulacaktır. Tesisimizin içerisinde yerden ısıtmalı jimnastik aletlerinin olduğu, vitamin bar, kafeterya ve spor aletlerinin olduğu gençlerimizin gerektiğinde yüzeceği, gerektiğinde hoşça vakit geçireceği sosyal tesis inşaatımız tamamlanmıştır. Geçmişte Şanlıurfa ilimiz yüzme dalında Türkiye şampiyonları çıkaran, Balkan şampiyonları çıkaran bir il olma özelliği vardır.Şunu özellikle ifade edeyim ki Türkiye’de İstanbul, İzmir, Adana ve Şanlıurfa şampiyonlar çıkaran iller arasındadır. Şanlıurfa’nın geçmişte yüzme dalında sporcular yetiştirmesi geleneğini devam ettirme arzusundayız. Bizim hedefimiz ve anlayışımız bu salondan faydalanan gençlerimizi şampiyonlar olarak yetiştirmektir” ifadelerini kulandı.


Demirkol, açıklamalarının ardından alandan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:13
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