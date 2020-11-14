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Aktüel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 84 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 84 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:38:46 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 84 kilogram esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 84 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında durumundan şüphelenilen 2 aracı uygulama noktasında durdurdu.

Dedektör köpek yardımıyla araçlarda yapılan aramada, 12 parça halinde 84 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.

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