Şanlıurfa'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.30 Ocak 2019 Çarşamba 17:32
Şanlıurfa'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçe merkezi ile kırsalda terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Eş zamanlı operasyonda yakalandılar
Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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