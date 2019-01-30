Şanlıurfa'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçe merkezi ile kırsalda terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda yakalandılar Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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