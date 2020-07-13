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Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 22:31:22 -
Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Mardin'de bir parkta yaralı bir şahin fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Mardin Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, muhafaza altına aldıkları hayvanı, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.

Merkezde iki haftalık tedavi ve rehabilitasyonun ardından kızıl şahin, halkalanıp doğal yaşam alanına bırakıldı.


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