Şanlıurfa’da tedavi edilen kızıl akbaba doğaya salındı Şanlıurfa'nınKaraali bölgesinde yaralı haldeyken bulunup tedavi edildikten sonra sağlığına kavuşan Kızıl Akbaba, doğal ortamına geri salındı.

Şanlıurfa’da doğada yaralı bulunduktan sonra Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl akbaba tekrar doğaya bırakıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay Karaali bölgesinde devriyede olduğu sırada, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan kızıl akbabayı yaralı halde buldu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Veterinerler tarafından tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan kızıl akbaba bugün doğal yaşam alanına bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.